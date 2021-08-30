30.08.2021 10:56

Пожары в Харьковской области сутки не давали расслабиться пожарным

За прошедшие сутки в Харьковской области произошло 26 пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что самый масштабный пожар произошел 30 августа в селе Рогань, Харьковского района. По улице Веселая произошло возгорание травы на площади 8 гектаров.

В этот же день в селе Покотиловка, Харьковского района , по адресу Агрономическая, 16 произошло возгорание сухих веток, травы, деревьев.

Общая площадь пожара составила 5 гектаров.

Основными причинами возгорания экосистем продолжают быть: неконтролируемое сжигание сухой травы на открытых территориях, неосторожное обращение с источниками огня.

ГСЧС в Харьковской области призывает не разводить костры на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о пожаре в Харьковской области, который оставил домашний скот без еды на зиму.