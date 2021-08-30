30.08.2021 10:56
Пожары в Харьковской области сутки не давали расслабиться пожарным
За прошедшие сутки в Харьковской области произошло 26 пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что самый масштабный пожар произошел 30 августа в селе Рогань, Харьковского района. По улице Веселая произошло возгорание травы на площади 8 гектаров.
В этот же день в селе Покотиловка, Харьковского района , по адресу Агрономическая, 16 произошло возгорание сухих веток, травы, деревьев.
Общая площадь пожара составила 5 гектаров.
Основными причинами возгорания экосистем продолжают быть: неконтролируемое сжигание сухой травы на открытых территориях, неосторожное обращение с источниками огня.
ГСЧС в Харьковской области призывает не разводить костры на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров.
Ранее РЕДПОСТ сообщал
о пожаре в Харьковской области, который оставил домашний скот без еды на зиму.
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