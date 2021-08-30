30.08.2021 10:59 Рита Парфенова

Несовершеннолетняя девушка сутки назад ушла из дома в Харькове (фото)

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Костенко.



Фото из открытых источников

Сотрудники харьковской полиции устанавливают местонахождение Екатерины Костенко, 2004 года рождения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

17-летняя девушка в ночь с 28 на 29 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: рост около 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екетерины Костенко, просьба сообщить в Харьковское районное управление полиции №1 по телефону: 0632154684 (дежурная часть) или 102.

