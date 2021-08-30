Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Несовершеннолетняя девушка сутки назад ушла из дома в Харькове (фото)
30.08.2021  10:59   Рита Парфенова

Несовершеннолетняя девушка сутки назад ушла из дома в Харькове (фото)

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Костенко.


Фото из открытых источников

Сотрудники харьковской полиции устанавливают местонахождение Екатерины Костенко, 2004 года рождения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

17-летняя девушка в ночь с 28 на 29 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екетерины Костенко, просьба сообщить в Харьковское районное управление полиции №1 по телефону: 0632154684 (дежурная часть) или 102.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Криминал и происшествия Внимание, розыск: жительница Салтовки пропала с базы отдыха под Харьковом (фото) 16.08 Криминал и происшествия 12-летний подросток пропал в Харькове (фото) 01.08 Криминал и происшествия Неизвестный мужчина доставлен в больницу под Харьковом (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 