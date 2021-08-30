Несовершеннолетняя девушка сутки назад ушла из дома в Харькове (фото)

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Костенко.
Сотрудники харьковской полиции устанавливают местонахождение Екатерины Костенко, 2004 года рождения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
17-летняя девушка в ночь с 28 на 29 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост около 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екетерины Костенко, просьба сообщить в Харьковское районное управление полиции №1 по телефону: 0632154684 (дежурная часть) или 102.
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