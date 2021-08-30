30.08.2021 11:05

Полезные советы по выбору обуви

Кроссовки в последнее время давно перестали быть обувью исключительно для спорта и перекочевали в разряд удобной повседневной обуви. Люди смело носят этот фасон в офис на работу, на прогулки по городу и свидания, иногда даже приходят в них на вечерние мероприятия

Такой стиль гардероба давно уже не считается моветоном, поэтому иметь пару-другую в своем гардеробе — значит быть обеспеченным удобной и практичной обувью, подходящей практически для любого случая. О том, как выбрать действительно хорошую модель, и пойдет речь на сайте https://shafa.ua/women/zhenskaya-obuv.

По предназначению

Современный рынок предлагает массу вариаций этой незатейливой обуви, и условно ее можно поделить на 3 вида:

для занятий спортом;

туфли-кроссовки;

для повседневной носки в стиле casual.

Первый вид, спортивные модели, включает массу вариаций, так как современные бренды создают модели для самых разных профессиональных нужд.ю Существуют отдельно фасоны для зала, для бега, для фитнеса, для занятий аэробикой и кроссфитом. Есть специальные модели для скалолазания, для пешего туризма и трекинга. Каждая из приведенных моделей ориентирована на конкретный вид деятельности, поэтому обладает специфическими характеристиками.

Туфли-кроссовки — это вариант элегантной обуви, которая обладает удобством спортивных моделей, но выполнена в более строгом классическом фасоне. Выбирая второй тип, вы сможете смело носить их даже под деловой дресс код: брючным костюм, строгую юбку и деловые брюки.

Casual стиль предполагает практичное сочетание стильного верха с удобной повседневной обувью. Такие модели внешне не отличаются от спортивных фасонов, но не имеют специализированных технологий. К примеру, не наделены подошвами с повышенной амортизацией или анатомическим строением стельки. По этому casual фасоны сочетают современный внешний вид и недорогую, в отличие от профессиональных моделей, стоимость.

По материалам подошвы

Повседневные кроссовки для женщин зачастую производятся с использованием трех базовых материалов подошвы:

Резина. Пена. Полиуретан.

Иногда на рынке можно встретить модели из сочетания нескольких материалов, однако они менее практичны, так как каждое вещество предназначено для конкретных целей. К примеру, резиновые подошвы устойчивы к трению о грунтовку или пересеченную местность, отлично подходят для того, чтобы носить их в качестве пары выходного дня.

Пенные подошвы подойдут для носки в закрытых помещения — пена мягкая, эластичная, хорошо амортизирует ударную нагрузку. Минус — такие подошвы довольно скользкие, поэтому не стоит покупать женские зимние кроссовки с пенковой подошвой. На льду устоять в такой модели будет довольно сложно. А вот для лета, к примеру для работы в офисе, пенковые модели подойдут отлично.

Полиуретан — довольно универсальный материал. В кроссовках с подошвой из полиуретана можно смело ходить днями на пролет по асфальту — материал не подвержен быстрому износу в процессе трения с грубым городским покрытием.