Полезные советы по выбору обуви

Кроссовки в последнее время давно перестали быть обувью исключительно для спорта и перекочевали в разряд удобной повседневной обуви. Люди смело носят этот фасон в офис на работу, на прогулки по городу и свидания, иногда даже приходят в них на вечерние мероприятия
Такой стиль гардероба давно уже не считается моветоном, поэтому иметь пару-другую в своем гардеробе — значит быть обеспеченным удобной и практичной обувью, подходящей практически для любого случая. О том, как выбрать действительно хорошую модель, и пойдет речь на сайте https://shafa.ua/women/zhenskaya-obuv.
По предназначению
Современный рынок предлагает массу вариаций этой незатейливой обуви, и условно ее можно поделить на 3 вида:
Первый вид, спортивные модели, включает массу вариаций, так как современные бренды создают модели для самых разных профессиональных нужд.ю Существуют отдельно фасоны для зала, для бега, для фитнеса, для занятий аэробикой и кроссфитом. Есть специальные модели для скалолазания, для пешего туризма и трекинга. Каждая из приведенных моделей ориентирована на конкретный вид деятельности, поэтому обладает специфическими характеристиками.
Туфли-кроссовки — это вариант элегантной обуви, которая обладает удобством спортивных моделей, но выполнена в более строгом классическом фасоне. Выбирая второй тип, вы сможете смело носить их даже под деловой дресс код: брючным костюм, строгую юбку и деловые брюки.
Casual стиль предполагает практичное сочетание стильного верха с удобной повседневной обувью. Такие модели внешне не отличаются от спортивных фасонов, но не имеют специализированных технологий. К примеру, не наделены подошвами с повышенной амортизацией или анатомическим строением стельки. По этому casual фасоны сочетают современный внешний вид и недорогую, в отличие от профессиональных моделей, стоимость.
По материалам подошвы
Повседневные кроссовки для женщин зачастую производятся с использованием трех базовых материалов подошвы:
Иногда на рынке можно встретить модели из сочетания нескольких материалов, однако они менее практичны, так как каждое вещество предназначено для конкретных целей. К примеру, резиновые подошвы устойчивы к трению о грунтовку или пересеченную местность, отлично подходят для того, чтобы носить их в качестве пары выходного дня.
Пенные подошвы подойдут для носки в закрытых помещения — пена мягкая, эластичная, хорошо амортизирует ударную нагрузку. Минус — такие подошвы довольно скользкие, поэтому не стоит покупать женские зимние кроссовки с пенковой подошвой. На льду устоять в такой модели будет довольно сложно. А вот для лета, к примеру для работы в офисе, пенковые модели подойдут отлично.
Полиуретан — довольно универсальный материал. В кроссовках с подошвой из полиуретана можно смело ходить днями на пролет по асфальту — материал не подвержен быстрому износу в процессе трения с грубым городским покрытием.
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