30.08.2021 11:50 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 30 августаё

За последние сутки от COVID-19 никто не умер.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом.



37 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 августа составляет 151 887 человек.



Из них:



3 673 летальных случая (за последние сутки летальных исходов нет);

146 167 человек выздоровели (за сутки выздоровели 49 человек);

2047 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 11 человек).



Также в лабцентре уточнили количество все 38 заболевших – жители Харьковского района (в том числе 37 харьковчан).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 августа.

