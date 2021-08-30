Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 30 августаё

За последние сутки от COVID-19 никто не умер.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом.
37 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 августа составляет 151 887 человек.
Из них:
3 673 летальных случая (за последние сутки летальных исходов нет);
146 167 человек выздоровели (за сутки выздоровели 49 человек);
2047 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 11 человек).
Также в лабцентре уточнили количество все 38 заболевших – жители Харьковского района (в том числе 37 харьковчан).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 августа.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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