27.08.2021 10:01 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом.



104 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 августа составляет 151 506 человек.



Из них:

3 663 летальных случая (за последние сутки умерли шесть человек);

146 008 человек выздоровели (за сутки выздоровели 70 человек);

1835 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 119 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

144 – жители Харьковского района (в том числе 104 харьковчанина);

18 – Чугуевского;

15 – Изюмского;

7 – Купянского;

6 – Красноградского

3 – Лозовского;

2 – Богодуховского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.