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27.08.2021  10:01   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом.

104 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 августа составляет 151 506 человек.

Из них:

  • 3 663 летальных случая (за последние сутки умерли шесть человек);
  • 146 008 человек выздоровели (за сутки выздоровели 70 человек);
  • 1835 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 119 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 144 – жители Харьковского района (в том числе 104 харьковчанина);
  • 18 – Чугуевского;
  • 15 – Изюмского;
  • 7 – Купянского;
  • 6 – Красноградского
  • 3 – Лозовского;
  • 2 – Богодуховского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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