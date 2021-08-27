Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом.
104 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 августа составляет 151 506 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажность:
давление:
ветер: