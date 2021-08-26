26.08.2021 10:38 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 26 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом.



84 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 августа составляет 151 311 человек.



Из них:

3 657 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);

145 938 человек выздоровели (за сутки выздоровели 72 человека);

1716 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 29 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

91 – жители Харьковского района (в том числе 84 харьковчанина);

6 – Чугуевского;

4 – Богодуховского;

2 – Купянского;

1 – Красноградского

1 – Лозовского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.