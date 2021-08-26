Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 26 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом.
84 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 августа составляет 151 311 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
влажность:
давление:
ветер: