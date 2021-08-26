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26.08.2021  10:38   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 26 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом.

84 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 августа составляет 151 311 человек.

Из них:

  • 3 657 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);
  • 145 938 человек выздоровели (за сутки выздоровели 72 человека);
  • 1716 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 29 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 91 – жители Харьковского района (в том числе 84 харьковчанина);
  • 6 – Чугуевского;
  • 4 – Богодуховского;
  • 2 – Купянского;
  • 1 – Красноградского
  • 1 – Лозовского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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