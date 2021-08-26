На Харьковщине "на горячем" поймали поджигателя стерни (видео)

Инцидент произошел 22 августа за пределами села Плахтиевка Близнюковской территориальной общины Лозовского района Харьковской области.
Напомним, 25 июля в Красноградском районе в с. Сосновка на поле произошло возгорание пшеничной стерни после жатвы на площади 4 га.
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Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
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