26.08.2021 10:52

На Харьковщине "на горячем" поймали поджигателя стерни (видео)

Инцидент произошел 22 августа за пределами села Плахтиевка Близнюковской территориальной общины Лозовского района Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчину, который поджигал стерню на арендованной им территории, заметила заместитель Близнюковского поселкового головы. На замечания мужчина никак не реагировал. Тогда, зафиксировав факт правонарушения, женщина сообщила о случившемся в Службу спасения и к правоохранителям.

По прибытию пожарных, площадь пожара составляла 1500 квадратных метров. Силами дежурного отделения 10-й части Государственной пожарно-спасательной службы пожар удалось ликвидировать.

На поджигателя открыли уголовное производство по ст. 245 ч.1 Уголовного Кодекса Украины «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира". В данное время проводится досудебное расследование.

Напомним, 25 июля в Красноградском районе в с. Сосновка на поле произошло возгорание пшеничной стерни после жатвы на площади 4 га.