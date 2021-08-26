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26.08.2021  10:52   

На Харьковщине "на горячем" поймали поджигателя стерни (видео)

Инцидент произошел 22 августа за пределами села Плахтиевка Близнюковской территориальной общины Лозовского района Харьковской области.

Поджигателя стерни поймали "на горячем"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Мужчину, который поджигал стерню на арендованной им территории, заметила заместитель Близнюковского поселкового головы. На замечания мужчина никак не реагировал. Тогда, зафиксировав факт правонарушения, женщина сообщила о случившемся в Службу спасения и к правоохранителям.
 
По прибытию пожарных, площадь пожара составляла 1500 квадратных метров. Силами дежурного отделения 10-й части Государственной пожарно-спасательной службы пожар удалось ликвидировать.
 
На поджигателя открыли уголовное производство по ст. 245 ч.1 Уголовного Кодекса Украины «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира". В данное время проводится досудебное расследование.
 

Напомним, 25 июля в Красноградском районе в с. Сосновка на поле произошло возгорание пшеничной стерни после жатвы на площади 4 га. 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар, стерня
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