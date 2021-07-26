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26.07.2021  09:13   

На Харьковщине горело поле стерни

В целом 25 июля пожарные ликвидировали 20 возгорании сухой травы, стерни, тростника, ветви, хвойной подстилки в лесах и на открытых территориях Харьковщины.

4 гектара стерни сгорело в Красноградском районе. Новости Харькова
Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает  РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС. По словам огнеборцев, общая площадь этих пожаров составила более 14 га. Большая часть возгораний случалась из-за легкомыслия граждан. Несмотря на то, что сотрудники службы спасения неоднократно предупреждают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, люди продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Ежедневно масса сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях.
 
Один такой случай произошел 25 июля в Красноградском районе в с. Сосновка. На поле произошло возгорание пшеничной стерни после жатвы на площади 4 га. Около 2 часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на открытой территории.
 
Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей. Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, поле
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