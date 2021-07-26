26.07.2021 09:13

На Харьковщине горело поле стерни

В целом 25 июля пожарные ликвидировали 20 возгорании сухой травы, стерни, тростника, ветви, хвойной подстилки в лесах и на открытых территориях Харьковщины.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС. По словам огнеборцев, общая площадь этих пожаров составила более 14 га. Большая часть возгораний случалась из-за легкомыслия граждан. Несмотря на то, что сотрудники службы спасения неоднократно предупреждают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, люди продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Ежедневно масса сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях.

Один такой случай произошел 25 июля в Красноградском районе в с. Сосновка. На поле произошло возгорание пшеничной стерни после жатвы на площади 4 га. Около 2 часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на открытой территории.

Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей . Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.