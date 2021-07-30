30.07.2021 14:33

Европейские жалюзи под заказ в Харькове

Летнее и осеннее время максимально богаты солнцем. И хотя витамин D полезен для организма, ультрафиолет, в свою очередь, вредит коже, а жара в квартире банально раздражает домашних. Решений такой проблемы несколько, одно из самых простых и доступных – жалюзи на окна

Управляй солнцем

Фирма NIKOSS занимается изготовлением жалюзи более 24 лет и имеет огромный опыт работы з жалюзи любого вида. А именно:

Вертикальными Горизонтальными Тканевыми и защитными ролетами Римскими и рулонными шторами Плиссе Жалюзи день-ночь

Что выбрать?

Даже после выбора фирмы NIKOSS, каждый сталкивается с выбором продукта. В целом на сайте компании действует система «онлайн менеджер», но если вы хотите разобраться здесь и сейчас – читайте ниже.

Жалюзи для дома

Самым простым выбором станут тканевые ролеты https://nikoss.com.ua/tkanevyie-rolletyi.html . Такая система защиты от солнца универсальна, а стоимость товара, в свою очередь, не высокая, от 217 грн.

Однако и тканевые ролеты бывают двух типов: открытые и закрытые. Все зависит от типа крепления жалюзи на раме, однако оба варианта полностью закрывают оконный проем и защищают от солнечного света.

Купить нужные жалюзи вы сможете сразу на сайте NIKOSS, заранее рассчитав стоимость ролетов для вашего окна, просмотрев различные цветовые решения и, при необходимости, вызвав замерщика.

Жалюзи для офиса

Оптимальное решение для офисного помещения или учебного заведения – это вертикальные жалюзи https://nikoss.com.ua/vertikalnyie-zhalyuzi.html Ламели таких жалюзи вращаются на 180 градусов, позволяя создать правильный угол попадания света или препятствовать этому полностью, ткани же в свою очередь пропитаны антивыгорающим и пылеотталкивающим составом, что уменьшает кол-во проблем с уборкой, загрязненность воздуха, чисто визуально оставляя комфортную рабочую среду за счет строгости дизайна. Стоимость же стартует от 229 грн за м.кв.

Заказать вертикальные жалюзи для офиса или школы можно на сайте NIKOSS, выбрав цветовое решение ламелий, чередование цвета, а также, при необходимости, вызвав замерщика окон.

NIKOSS

Компания NIKOSS предоставляет разнообразные жалюзи на украинском рынке уже более 24 лет по доступным ценам и в кратчайшие сроки. Тканевые ролеты закрытого и открытого типа для дома или вертикальные жалюзи для офиса – самые популярные и универсальные варианты, но стоит посетить сайт, как вы погрузитесь в мир управления солнцем в вашем доме с головой.