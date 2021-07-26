26.07.2021 08:31
Аварийное отключение воды в Харькове 26 июля. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ),
59-в (стояк) до 17:00 26 июля.
ул. Светлая, 9-а, 11-а,
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №12, стояк) до 20:00 26 июля.
Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с),
ул. Героев Труда, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00 26 июля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (стояк) до 17:00 26 июля.
ул. Добролюбова, 18 (п. №3, стояк),
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3) до 20:00 26 июля.
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №2) до 20:00 27 июля.
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №1, стояк) до 18:00 26 июля..
Слободской район:
ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 25 июля.
ул. Державинская, 2 (п. №2) до 18:00 26 июля.
Холодногорский район:
пер. Донбасский, 17 (п. №3, стояк),
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1) до 15:00 26 июля.
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а,70 (п. №1) до 20:00 27 июля.
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 59-а (п. №1, стояк),
ул. Деревянко, 11 (п. №1, стояк),
ул. Армейская, 126-б (п. №3, стояк),
пр. Победы, 61 (п. №7, стояк) до 20:00 26 июля.
ул. Шекспира, 10 (п. №4) до 20:00 27 июля.
пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 26 июля.
Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.
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