26.07.2021 08:31

Аварийное отключение воды в Харькове 26 июля. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ),

59-в (стояк) до 17:00 26 июля.

ул. Светлая, 9-а, 11-а,

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №12, стояк) до 20:00 26 июля.

Киевский район:

ул. Новоалександровская (ч/с),

ул. Героев Труда, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00 26 июля.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (стояк) до 17:00 26 июля.

ул. Добролюбова, 18 (п. №3, стояк),

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3) до 20:00 26 июля.

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №2) до 20:00 27 июля.

ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 июля.

Основянский район:

пр. Гагарина, 38-а (п. №1, стояк) до 18:00 26 июля..

Слободской район:

ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 25 июля.

ул. Державинская, 2 (п. №2) до 18:00 26 июля.

Холодногорский район:

пер. Донбасский, 17 (п. №3, стояк),

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1) до 15:00 26 июля.

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а,70 (п. №1) до 20:00 27 июля.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 59-а (п. №1, стояк),

ул. Деревянко, 11 (п. №1, стояк),

ул. Армейская, 126-б (п. №3, стояк),

пр. Победы, 61 (п. №7, стояк) до 20:00 26 июля.

ул. Шекспира, 10 (п. №4) до 20:00 27 июля.

пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 26 июля.



Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.