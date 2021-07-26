26.07.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 июля

Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.







Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды категорически не советуют Овну обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Овна имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Овна будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В течение дня ситуация обещает поставить Тельца перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Тельцу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Тельцу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут аккуратны как никогда! Беспорядок способен их раздражать, заставляя Близнецов бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для них будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Близнецы будут готовы, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.



Рак (22 июня – 23 июля)

День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Рака! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Рака совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Рака вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Льву не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет схватывать все на лету! Ее мозг обещает работать быстро и четко, помогая Деве ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Дева способна творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Весы способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Весам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Скорпиона выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Скорпиона приятными бонусами.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Стрелец сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Козерог пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Во всем, за что бы Водолей ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Водолея, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Водолею не следует быть слишком самонадеянным.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ними и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Рыбы не только избавятся от груза, но и имеют все шансы, что их поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу их отношениям.