Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 июля

Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды категорически не советуют Овну обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Овна имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Овна будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.
Телец (21 апреля – 21 мая)
В течение дня ситуация обещает поставить Тельца перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Тельцу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Тельцу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут аккуратны как никогда! Беспорядок способен их раздражать, заставляя Близнецов бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для них будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Близнецы будут готовы, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.
Рак (22 июня – 23 июля)
День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Рака! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Рака совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Рака вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.
Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Льву не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет схватывать все на лету! Ее мозг обещает работать быстро и четко, помогая Деве ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Дева способна творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Весы способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Весам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Скорпиона выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Скорпиона приятными бонусами.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Стрелец сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Козерог пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Во всем, за что бы Водолей ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Водолея, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Водолею не следует быть слишком самонадеянным.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ними и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Рыбы не только избавятся от груза, но и имеют все шансы, что их поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу их отношениям.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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