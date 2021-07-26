26.07.2021 07:00

26 июля – праздник искусственного языка

Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто.

Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Он родился в Белостоке – сейчас этот город расположен на территории Польши, а в 19 веке входил в состав Российской империи.



Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете.



Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто. Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка.



Также в этот день...



В 1722 году в Бостоне обнародовали декларацию, объявляющую войну индейцам. За скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов.



1856 – родился Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии 1925 года «за творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой» («Тележка с яблоками», «Андрокл и лев», «Пигмалион», «Кандида»). Цитата: «Помимо тех вещей, которым всякий может научиться, – уменье хорошо одеваться и правильно говорить, и все такое, – леди отличается от цветочницы не тем, как она себя держит, а тем, как с ней себя держат».



1864 – «26 июля 1864 года при сильном северо-восточном ветре мчалась на всех парах вдоль Северного пролива великолепная яхта…» – начало действия романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта».



1875 – родился Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ, основатель «аналитической психологии». Исследования Юнга (наряду с З. Фрейдом) привели к тому, что рассказывать свои сны стало опасным для репутации занятием.



1908 – в США создано Федеральное бюро расследований.



1928 – родился Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, создатель ряда поистине эпических полотен («С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка», «Сияние», «Заводной апельсин», «Космическая одиссея 2001»).



1941 – газета «Известия» заявила, что «революционная бдительность – одно из важнейших условий организации победы над врагом. Пора понять, что болтун, словоохотливый человек – прямая находка для шпиона, вольный или невольный пособник врага...». С тех пор выражение «Болтун – находка для шпиона» стало крылатым.



1943 – родился Мик Джаггер, лидер группы «Rolling Stones».



1953 – началась Кубинская революция. Кубинцы очень любят этот праздник и проводят множество карнавалов, праздничных шествий, концертов и демонстраций на улицах Гаваны и Сантьяго-де-Куба.



1959 – родился Кевин Спейси, американский киноактер («Красота по-американски»), обладатель 2-х Оскаров.



1964 – родилась Сандра Баллок, оскароновная американская актриса и конгениальная агентша ФБР.



1967 – родился Джейсон Стэтхэм, британский актер известный по фильмам режиссёра Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер», а также дилогии «Адреналин» и сериям фильмов «Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж».



1973 – родилась Кейт Бэкинсейл, американская актриса и очаровательная вампирша из «Другого мира».



1978 – датский исследователь У. Петерсон обнаруживает самую северную точку суши – остров Одак (в 706 км от Северного полюса).



1989 – 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявили обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Моррис стал первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.



1995 – Представители 15 стран Европейского союза подписывают Конвенцию о создании Европола – организации, призванной координировать деятельность полиции государств ЕС по борьбе с преступностью. Вступит в силу 1 октября 1998 года.



Именины отмечают: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.