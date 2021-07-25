25.07.2021 18:49

Несколько сотен байкеров со всей страны приехали в Харьков объединить Украину

В Харьков прибыли участники "Всеукраинского мотопробега единства".

Около 300 мотоциклистов прокатились по центральным улицам города. Об этом сообщает корреспонтент РЕДПОСТ

Колонна начала движение с ул. Полтавский Шлях и завершила его на площади Свободы. В 19:00 там состоится праздничный концерт.

По словам организаторов, целью данного мероприятия является поддержка идеи сохранения территориальной целостности Украины, единства жителей Украины, в том числе тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Напомним, Мотопробег стартовал 19 июля в Ужгороде. Его участники традиционно везут с собой флаг Украины, который передают из рук в руки на границах областей. Всего планируют проехать 57 населенных пунктов. Финиш – 1 августа на острове Хортица (Запорожская область).

Ядро пробега, как правило, составляют около 40 байкеров – они проезжают весь путь целиком, кроме того, в каждом регионе присоединяются местные мотоциклисты – иногда по 200-300 участников, некоторые из них проезжают несколько областей.

Из Харькова участники мотопробега отправятся 26 июля в 10:00 в Купянск и Изюм по следующему маршруту: пл. Свободы – Белгородское шоссе – Белгородское шоссе до развязки с Окружной дорогой.

Напомним, в этом году это у же 5-й мотопробег, проходящий под эгидой единства Украины. Фотоотчет мотопробега, проходившего в 2020 году в Харькове можно посмотреть тут