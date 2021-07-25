25.07.2021 17:25

Первая камера фиксации скоростного режима заработает 26 июля в Харькове (адрес)

С 12 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление патрульной полиции Харьковской области.

Места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

В Харькове первая камера, которая будет фиксировать скоростной режим автотранспорта начнет функционировать в полдень 26 июля по адресу просп. Московский, 118 (Велозаводской мост). Камера будет направлениа в направлении улицы Соича. Ограничение скорости на данном участке составляет 50 км / ч.

По словам патрульных, с начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

Так, за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилась почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.

В Управлении патрульной полиции отметили, что Харьков будет третьим областным центром после Киева и Клопивницкого, в котором заработают камеры автофиксации.

Напомним, более 1 тысячи камер видеонаблюдения планируют установить на магистралях Харькова в течение двух лет.