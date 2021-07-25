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25.07.2021  17:25   

Первая камера фиксации скоростного режима заработает 26 июля в Харькове (адрес)

С 12 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Автоматическая фиксация скорости автомобилей заработает в Харькове. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление патрульной полиции Харьковской области.
 
Места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
 
В Харькове первая камера, которая будет фиксировать скоростной режим автотранспорта начнет функционировать в полдень 26 июля по адресу просп. Московский, 118 (Велозаводской мост). Камера будет направлениа в направлении улицы Соича. Ограничение скорости на данном участке составляет 50 км / ч.
 
По словам патрульных, с начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.
 
Так, за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилась почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.
 
В Управлении патрульной полиции отметили, что Харьков будет третьим областным центром после Киева и Клопивницкого, в котором заработают камеры автофиксации.
 
Напомним, более 1 тысячи камер видеонаблюдения планируют установить на магистралях Харькова в течение двух лет.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, пдд
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