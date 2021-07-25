25.07.2021 16:25
В Харькове четверо мужчин среди улицы ограбили прохожего
Благодаря обращению на линию "102" неравнодушного прохожего харьковские патрульные обнаружили и задержали лиц, причастных к грабежу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции Харьковской области.
По словам правоохранителей, ночь ночью патрульные получили вызов на улицу Полтавский шлях. Мужчина сообщил, что стал свидетелем нападения четырех неизвестных на прохожего. Злоумышленники с применением физической силы отобрали у потерпевшего сумку и скрылись в неизвестном направлении.
Во время отработки вызова, на улице Холодногорской, патрульные заметили двух мужчин, которые подпадали под ориентировки. Заметив правоохранителей, мужчины стали спешно удаляться, однако патрульным удалось догнать и и задержать злоумышленников.
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа.
Местоположение двух других соучастников на данный момент устанавливается.
Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери
. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.
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