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25.07.2021  16:25   

В Харькове четверо мужчин среди улицы ограбили прохожего

Благодаря обращению на линию "102" неравнодушного прохожего харьковские патрульные обнаружили и задержали лиц, причастных к грабежу.

Четверо мужчин вырвали сумку прохожего и сбежали. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, ночь ночью патрульные получили вызов на улицу Полтавский шлях. Мужчина сообщил, что стал свидетелем нападения четырех неизвестных на прохожего. Злоумышленники с применением физической силы отобрали у потерпевшего сумку и скрылись в неизвестном направлении.
 
Во время отработки вызова, на улице Холодногорской, патрульные заметили двух мужчин, которые подпадали под ориентировки. Заметив правоохранителей, мужчины стали спешно удаляться, однако патрульным удалось догнать и и задержать злоумышленников. 
 
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Местоположение двух других соучастников на данный момент устанавливается.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, полиция, грабеж
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