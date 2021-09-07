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07.09.2021  12:50   Евгений Клочко

"Кипят перепонки в ушах": харьковчане возмущены ночными покатушками байкеров

Харьковчане просят принять меры в отношении байкеров, которые шумят по ночам. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.


iluhis.com
Как сообщает РЕДПОСТ, автор обращения подписал его так " Шум ночью в центральной части города от гарцующих байкеров и автомобилистов с ездой без глушителя".
 
"Прошу принять меры по наведению порядка в центральной части города, где укоренилась практика ночных развлекательных гонок байкеров на мотоциклах и автомобилистов, любящих полихачить и поустраивать гонки и демонстрировать звук, а точнее - оглушительный рёв своего двигателя без глушителя. Эти ночные гонки мешают спать, поскольку дороги, например, на площади Конституции, расположены близко к множеству жилых домов.
 
Извините, от рева мотора мотоцикла не спасешься даже в дальней комнате, накрыв голову двумя подушками!!! Это безобразие уже надоело, и беспорядок и бездействие соответствующих служб удивляет и возмущает. Пусть соответствующие службы ночью замеряют уровень шума от мотоцикла, который нарочно радует так, что кипят перепонки в ушах, и сделают выводы.
 
Прошу обеспечить соблюдение режима тишины в ночное время и соблюдение санитарных норм по уличному шуму в ночное время и уровню шумности моторов транспортных средств", - написал возмущенный автор петиции.
 
Чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.
 
Напомним, мотоциклистам запретили движение по основным улицам и проспектам Харькова. Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии депутаты Харьковского горсовета 17 мая 2016 года.
 
В частности, мотоциклистам частично ограничили движение на улицах, где расположены медицинские учреждения, учебные, дошкольные и воспитательные учреждения образования, учреждения культуры, а также в густонаселенных районах города.
 
Также по решению сессии владельцы мотоциклов не могли использовать несертифицированные запчасти (прямоточные глушители).
 
Среди улиц, по которым запретили движение мотоциклистам, - проспекты Науки, Льва Ландау, Гагарина, улицы Пушкинская, Сумская, Клочковская, Героев Труда и другие.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, петиция, байкеры
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