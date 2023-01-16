16.01.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
На Північній Салтівці пропонують встановити пам'ятник волонтерам
У Харкові може з'явитись пам'ятник волонтерам та благодійникам, які допомогали харків'янам під час повномасташбної агресії рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Автором петиції є Івченко Богдан. Чоловік просить харків'ян підтримати петицію з метою встановлення пам'ятника волонтерам та благодійникам на Північній Салтівці.
«Враховуючи великий внесок волонтерів та благодійників у забезпеченні життєдіяльності та обороноздатності Харкова, під час повномасштабної агресії російської федерації, пропоную встановити пам’ятник, який увічнить образ волонтерів та благодійників. Пропоную встановити такий пам'ятник на території Північної Салтівки»,- йдеться у тексті петиції.
Кожен охочий може підтримати ініціативу, проголосувавши на сайті міськради. До завершення збору підписів залишилось 87 днів. Підтримати ініціативу можна перейшовши за посиланням
.
У цьому районі кожен житловий будинок у різному ступені постраждав від ворожих обстрілів. Крім житлових будинків, ворог пошкодив і інші інфраструктурні об'єкти.
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