21.01.2023 10:00 Василь Голосний

Ігор Терехов розповів, коли в Харкові будуватимуть нове житло замість зруйнованого (фоторепортаж)

Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч з мешканцями будинку на Північній Салтівці, яки чи не найбільше зазнав руйнувань внаслідок обстрілів росіян.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на пресслужбу міськради. Очільник міста зазначив, що, згідно з експертними висновками, найбільш зруйнована частина багатоповерхівки відновленню не підлягає.

«Фахівці підтвердили, що перший під’їзд будинку точно відновити не можна. Щодо другого під'їзду, то зараз фахівці оцінюють його пошкодження у 65%, але після початку розбирання завалів рівень пошкодження конструкції може виявитися вищим», - пояснив мешканцям Ігор Терехов.

Крім того, зазначив мер, починати зводити нові житлові будинки будуть лише після закінчення війни. Втім, для масштабного відновлення міста уже сьогодні міська влада активно працює над проєктною документацією та залученням інвестицій.

«Щоб почати будувати, потрібно дочекатися нашої перемоги, інакше це небезпечно. Будувати в той час, коли продовжуються бойові дії, немає жодного сенсу. Ми всі опинилися в такій складній ситуації, і в цьому винна росія. Я розумію, що серед вас є ті, кому зараз нема де жити. Зі свого боку ми можемо запропонувати тимчасово оселитися у гуртожитках. Я знаю, що відповідальний перед вами, і, повірте, ми з моєю командою робимо все можливе, щоб усі, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів, якнайшвидше отримали нові пристойні квартири», - наголосив мер міста.

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