21.01.2023 10:39 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 226 осіб. Одужало 308 868 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 69 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 16 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три - у Чугуївському, по одному – у Богодухівському та Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 січня.



