20.01.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадка зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 199 осіб. Одужало 308 863 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 48 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 19 січня.



