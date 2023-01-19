Рівень радіації у Харкові та області на 19 січня

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Гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо у стосунках з кимось назріли складнощі, то цього дня є ризик їх погіршити. Щоб цього не сталося, доведеться дотримуватися підвищеної обережності.

Прогноз погоди у Харкові на 19 січня Погода у Харкові буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Удень опадів не передбачається.