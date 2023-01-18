Рівень радіації у Харкові та області на 18 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 18 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову – 0,12 мкЗв/год
по Харківській області – 0,11-0,14 мкЗв/год
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 17 січня.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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