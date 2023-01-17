Рівень радіації у Харкові та області на 17 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 17 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10-0,16 мкЗв/год
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 16 січня.
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Ідеально присвятити день відповідальним справам не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах. Відстоювати свою позицію сьогодні буде простіше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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