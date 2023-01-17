17.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Поліцейські зупинили автомобіль, який рухався трасою хаотично

Правоохоронці помітили автомобіль, який порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківської області.

Повідомляється, що біля села Просяне, поліцейські помітили автомобіль Volkswagen Passat, який рухався трасою хаотично порушуючи правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм транспортного засобу правоохоронці виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував результат, що у 10 разів перевищує норму.

Відносно водія складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП та винесено адміністративну постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП.



