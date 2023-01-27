    
Главная Фото Суспільство Північна Салтівка у вечірніх сутінках (фоторепортаж)
27.01.2023  21:46   Василь Голосний

Північна Салтівка у вечірніх сутінках (фоторепортаж)

Північна Салтівка у Харкові - мікрорайон привід. Незважаючи на те, що сюди повертаються мешканці, він не стає більш живим и привітним.

Харьков, Северная Салтовка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Деінде у вікнах горить світло - це мешканці осель, з надією в серці і з вірою в ЗСУ, проводять ще один вечір в Незламному.

Фотогалерея


Тэги:  харьков, харків, северная салтовка, північна салтівка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.01 Влада ЮНІСЕФ пропонує збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові (відео) 27.01 Армія Окупанти обстрілюють Харківщину, нарощуючи активність авіації 27.01 Надзвичайні події Патрульні нагадали мешканцям Харкова про небезпеку, пов'язану з коливанням темпаратури повітря
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 