27.01.2023 21:46 Василь Голосний

Північна Салтівка у вечірніх сутінках (фоторепортаж)

Північна Салтівка у Харкові - мікрорайон привід. Незважаючи на те, що сюди повертаються мешканці, він не стає більш живим и привітним.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Деінде у вікнах горить світло - це мешканці осель, з надією в серці і з вірою в ЗСУ, проводять ще один вечір в Незламному.

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