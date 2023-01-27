Північна Салтівка у вечірніх сутінках (фоторепортаж)

Північна Салтівка у Харкові - мікрорайон привід. Незважаючи на те, що сюди повертаються мешканці, він не стає більш живим и привітним.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Деінде у вікнах горить світло - це мешканці осель, з надією в серці і з вірою в ЗСУ, проводять ще один вечір в Незламному.
Дайте своїм нервам відпочити, присвятивши цей день чогось простого, спокійного і по можливості позитивного.
Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
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