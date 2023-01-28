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28.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 січня

У суботу у Харкові очікується переважно хмарна погода. Удень опади не прогнозуються, у ніч проти неділі можливий невеликий сніг.

Харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря °0...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • За старих часів, щоб дізнатися погоду, спостерігали за небом. Якщо вночі на небі тьмяні зірки, то буде потепління, а якщо яскраві – то до морозу та завірюхи.
  • Дме сильний вітер 28 січня – до дощового року.
  • Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали.
  • Сніговий буран вдень віщував міцний мороз уночі.
  • Якщо мороз і з'являються візерунки на вікнах, літо буде врожайним.
  • Чути щебет снігурів – до зміни погоди.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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