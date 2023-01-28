Прогноз погоди у Харкові на 28 січня

У суботу у Харкові очікується переважно хмарна погода. Удень опади не прогнозуються, у ніч проти неділі можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря °0...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
День здатний принести масу позитивних емоцій. Зірки радять провести його у приємній компанії, зібрати друзів у себе чи напроситися до когось у гості.
У суботу у Харкові очікується переважно хмарна погода. Удень опади не прогнозуються, у ніч проти неділі можливий невеликий сніг.
Щорічно 28 січня відзначається День захисту персональних даних.
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