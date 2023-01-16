16.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили магістральний водовід

У Немишлянському районі пройшли ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомив начальник районної комунальної служби Павло Гладков, трубопровід забезпечує водопостачання мешканців декількох районів міста. Щоб не створювати проблем споживачам роботи велися без відключення подачі води.

«Коли реставруємо водовід великого діаметру, то ремонт завжди не простий. Але завершили оперативно, адже ми не вперше стикаємося з подібними аварійними ситуаціями, є досвід складних ремонтів, знаємо, яку спецтехніку та обладнання використовуватимемо. Заздалегідь спланували комплекс дій, виконали об'ємні земляні та підготовчі роботи, провели зварювальні на технічно зношеній ділянці, перевірили стан мереж. На даний момент упорядковуємо місце ремонту», - зазначив Павло Гладков.

Варто зазначити, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання», незважаючи на складні умови військового часу, усунули 72 аварійних ситуації на водоводах, упорядкували 57 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і капітально. відремонтували 26 водорозбірних колонок.

Нагадаємо, у 5 областях України 16 січня діють аварійні відключення світла



