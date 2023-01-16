    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники відновили магістральний водовід
16.01.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили магістральний водовід

У Немишлянському районі пройшли ремонтні роботи.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Як повідомив начальник районної комунальної служби Павло Гладков, трубопровід забезпечує водопостачання мешканців декількох районів міста. Щоб не створювати проблем споживачам роботи велися без відключення подачі води.
 
«Коли реставруємо водовід великого діаметру, то ремонт завжди не простий. Але завершили оперативно, адже ми не вперше стикаємося з подібними аварійними ситуаціями, є досвід складних ремонтів, знаємо, яку спецтехніку та обладнання використовуватимемо. Заздалегідь спланували комплекс дій, виконали об'ємні земляні та підготовчі роботи, провели зварювальні на технічно зношеній ділянці, перевірили стан мереж. На даний момент упорядковуємо місце ремонту», - зазначив Павло Гладков.
 
Варто зазначити, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання», незважаючи на складні умови військового часу, усунули 72 аварійних ситуації на водоводах, упорядкували 57 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і капітально. відремонтували 26 водорозбірних колонок.
 
Нагадаємо, у 5 областях України 16 січня діють аварійні відключення світла.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 ЖКГ У 5 областях України діють аварійні відключення світла-Укренерго 16.01 ЖКГ У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами будинки (фото) 15.01 ЖКГ У деяких районах Харкова буде відсутня електрика
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 