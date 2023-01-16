16.01.2023 12:13 Рита Парфенова

У Харкові зростає захворюваність на ковід та грип

З 9 по 15 січня у Харківській області грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3073 особи, з них 1022 дітей віком до 17 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласний лабцентр, лікарі віздначають зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 6,1%. Причому зростання захворюваності відзначається як серед дорослих, так і серед дітей.



На сьогоднішній день показник захворюваності становить 117,37 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 2 тижні) на 59,2% та не перевищує показник епідемічного порогу.



Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшена на 19,3% – 167 осіб (у тому числі 47 дітей) проти 207.



Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 265,91 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харкові (95,03 на 100 тис. населення).

Впродовж останніх трьох тижнів в місті та області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також, сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи і SARS-CoV-2, сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення.



Загалом з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 34 476 осіб, з них 10 509 дітей. Госпіталізовано 2 474 особи, з них 530 дітей.



Серед обстежених 4545 осіб у 1434 людей (31,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1325 осіб (92,4%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 48 (3,3%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 57 (4,0%) – вірус грипу А та 1 особи – вірус грипу В.

Нагадаємо, Харківщина отримала 3000 доз вакцини від коронавірусу Comirnaty для дітей 5-12 років.













