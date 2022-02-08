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08.02.2022  11:13   Рита Парфенова

Когда коронавирус может вызвать пневмонию

Одновременное протекание гриппа и коронавирусной инфекции может вызвать у больного пневмонию.

Во время гриппа, совмещенного с COVID, возможна пневмония

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, отметив, что одновременному заражению COVID-19 и гриппом способствует высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций в Украине, передает РЕДПОСТ.

«Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудители могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья», - сообщил Ляшко.

По его словам, следует следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.

Напомним, симптомы коронавируса на сегодняшний день схожи с симптомами ОРВИ и определить, чем именно болеет человек, возможно только после проведения тестирования. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, других альтернативных путей нет.

Тэги:  коронавирус, грипп, пневмония, харьков
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