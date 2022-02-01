01.02.2022 12:30 Виталий Хиневич

Симптомы COVID-19 схожи с ОРВИ: как распознать недуг

Симптомы коронавируса на сегодняшний день схожи с симптомами ОРВИ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что определить, чем именно болеет человек, возможно только после проведения тестирования. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, других альтернативных путей нет.

Дети переносят новый штамм коронавируса легче, чем взрослые. Однако вместе с этим увеличивает заболеваемость на COVID-19 среди детей.

Заболеть одновременно гриппом и коронавирусом тоже вполне возможно. Такой случай медики называют- флурон. Такое сочетание вирусов на данные момент как следует не изучено. Медики склонны полагать, что ковид и грипп могут усилить симптомы друг друга или нейтрализовать.

В свою очередь для "Омикрона" характерна общая слабость, потливость, першение и боль в горле, головные боли и повышение температуры тела.