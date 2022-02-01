    
Главная Новости Харькова Медицина Симптомы COVID-19 схожи с ОРВИ: как распознать недуг
01.02.2022  12:30   Виталий Хиневич

Симптомы COVID-19 схожи с ОРВИ: как распознать недуг

Симптомы коронавируса на сегодняшний день схожи с симптомами ОРВИ.

Коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Сообщается, что определить, чем именно болеет человек, возможно только после проведения тестирования. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, других альтернативных путей нет.
 
Дети переносят новый штамм коронавируса легче, чем взрослые. Однако вместе с этим увеличивает заболеваемость на COVID-19 среди детей.
 
 
Заболеть одновременно гриппом и коронавирусом тоже вполне возможно. Такой случай медики называют- флурон. Такое сочетание вирусов на данные момент как следует не изучено. Медики склонны полагать, что ковид и грипп могут усилить симптомы друг друга или нейтрализовать.
 
В свою очередь для "Омикрона" характерна общая слабость, потливость, першение и боль в горле, головные боли и повышение температуры тела.
 
Напомним, ранее ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  омикрон, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Медицина Медики назвали необычный и опасный симптом у переболевших "Омикроном" 29.01 Медицина "Дети попадают в реанимацию": инфекционист предупредил родителей об опасности "Омикрона" 26.01 Медицина Обнаружен новый симптом, который может означать, что у вас Омикрон
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 