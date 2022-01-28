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28.01.2022  10:40   Виталий Хиневич

"Омикрон" не вызывает затрудненное дыхание: как распознать новый штамм

Новый штамм коронавируса фактически не вызывает затрудненного дыхания, потерю обоняния и вкуса.

Коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что "Омикрон" довольно редко вызывает некоторые симптомы, которые присущи другим штаммам коронавируса.
 
От COVID-19 страдают все системы организма, но, по крайней мере, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются в тех случаях, когда оно вызвано Омикроном.
 
 
Новый штамм не способен добираться до легких, он останавливается на уровне легких. Таким образом "Омикрон" вызывает бронхиолит, а не пневмонию как при "Дельте". В свою очередь потеря обоняния и вкуса не характерна для нового штамма, больные не жалуются, что у них пропали вкусовые качества.
 
Для "Омикрона" характерна общая слабость, потливость, першение и боль в горле, головные боли и повышение температуры тела.
 
Напомним, ранее ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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