28.01.2022 10:32 Евгений Клочко
Обещали подселить больных туберкулезом: в Харькове обезвредили группу вымогателей
Участникам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Следствие установило, что июле 2021 года 30-летний харьковчанин получил от харьковчанки доверенность на представительство ее интересов и распоряжение ее квартирой, расположенной на проспекте Гагарина.
После этого мужчина предложил своему родственнику и его жене требовать от родственников женщины, проживавших в то время в квартире.
Вымогатели приехали в квартиру и сообщили родственникам женщины, что либо они будут проживать вместе с ними, либо позволят проживать в ней лицам, больным туберкулезом, или людям, ведущим аморальный образ жизни.
Один из вымогатель сказал семье, что для беспрепятственного проживания в квартире семья должна заплатить им 10 тыс. долларов США. Жители жилья сообщили им, что у них нет такой суммы. Вымогатели ушли из квартиры, отметив, что у жильцов есть сутки, чтобы определиться.
Опасаясь за жизнь и здоровье, семья временно переехала в другое место жительства.
Спустя несколько месяцев семья вернулась в свое жилье обратно. Однако вымогатели снова приехали и сообщили, что у них последний шанс остаться, передав им деньги.
На следующий день родственники владелицы квартиры передали требователям часть денежных средств в сумме 1300 долларов США и договорились о передаче остальной суммы в дальнейшем по первому указанию требователей.
27 января 2022 г. членам преступной группы сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Харькова отправил в СИЗО
обвиняемого в вымогательстве криминального авторитета "Гончарика" .
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