26.01.2022 15:23 Дмитрий Колоней

Вымогал четверть миллиона: в Харькове арестован криминальный авторитет

Суд в Харькове отправил под стражу Михаила Гончаренко.

Как сообщает РЕДПОСТ , Дзержинский районный суд Харькова определил под стражу в отношении обвиняемого в вымогательстве кримнального авторитета "Гончарика" .

Согласно материалам производства, в 2010 году было зарегистрировано ООО "Научно-производственная фирма "Бархан", которым владели три человека. Предприятие занимается добычей песка, гравия, глины и каолина (карьер). В 2021 году подозреваемому стало известно, что Харьковский райсуд слушает обвинительный акт в отношении первого учредителя "Бархана", которого обвиняют в требовании, незаконном лишении свободы или похищении человека, угоне транспорта и т.д.. После этого злоумышленник решил заработать на учредителя под угрозами применения насилия и заключения.

2 декабря 2021 подсудимый на площади Свободы, возле Дворца детского и юношеского творчества в Харькове, заметил автомобиль "Ауди", принадлежащий основателю фирмы.Мужчина своим автомобилем "Хюндай Тусон" подпер водительскую дверь "Ауди", и когда к машине пришел владелец, высказал ему категорическое требование отдать 250 тыс. долларов. Во исполнение требования мужчина дал неделю.

Через неделю учредитель денег не принес. А Гончарик вновь потребровал четверть миллиона.

15 января 2021 около 16:00 злоумышленник по предварительной договоренности встретился с совладельцем "Бархана" в банном комплексе "БАРС", где вновь заявил свои требования и подчеркнул, что первую часть в размере 150 тыс. долларов он ожидает уже 17 января в ресторане "Аргентина Гриль".

17 января около 13:55 вымогатель, находясь в ресторане "Аргентина Гриль" на проспекте Науки, 20, получил от владельца "Бархана" 50 тыс. долларов и 100 тыс. долларов ложных купюр, чем нанес потерпевшему имущественный ущерб в особо крупных размерах. 18 января 2022 мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство, просил суд его удовлетворить и избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Подозреваемый отрицал участие в данном преступлении, также указал на отсутствие риска его укрывательства в Российской Федерации, поскольку он там давно уже не был, содержит неработающую жену, мать и совершеннолетнего сына, который начал обучение в вузе.Изучив материалы дела, суд принял ходатайство удовлетворить и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 17 марта 2022 года.