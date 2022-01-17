17.01.2022 18:28 Евгений Клочко

Терроризировал предпринимателей: в центре Харькова задержали рэкетира с "убойным" прошлым

Служба безопасности Украины задержала в Харькове преступника, требовавшего деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им физическим насилием.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за умышленное убийство.

Было установлено, что только за последние два месяца злоумышленник неоднократно требовал от директора местной коммерческой фирмы "липовый" долг в размере $250 тысяч. В случае неуплаты вымогатель угрожал предпринимателю физическим насилием и препятствованию предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали вымогателя на проспекте Науки у ресторана "Argentina Grill" при получении первой части условленной суммы - 150 тысяч долларов.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За данное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины проверяет причастность задержанного к совершению других насильственных преступлений на территории региона.

Источник: СБУ Харьковской области

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