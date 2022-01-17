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17.01.2022  18:28   Евгений Клочко

Терроризировал предпринимателей: в центре Харькова задержали рэкетира с "убойным" прошлым

Служба безопасности Украины задержала в Харькове преступника, требовавшего деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им физическим насилием.

в центре Харькова задержали рэкетира с "убойным" прошлым
 
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за умышленное убийство.
 
Было установлено, что только за последние два месяца злоумышленник неоднократно требовал от директора местной коммерческой фирмы "липовый" долг в размере $250 тысяч. В случае неуплаты вымогатель угрожал предпринимателю физическим насилием и препятствованию предпринимательской деятельности.
 
Правоохранители задержали вымогателя на проспекте Науки у ресторана "Argentina Grill"  при получении первой части условленной суммы - 150 тысяч долларов.
 
в центре Харькова задержали рэкетира с "убойным" прошлым в центре Харькова задержали рэкетира с "убойным" прошлым
 
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
За данное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Служба безопасности Украины проверяет причастность задержанного к совершению других насильственных преступлений на территории региона.
 
Ранее мы публиковали видео с задержанием бойцами "Корд" "криминального авторитета" "Гончарика". 
 
Источник:   СБУ Харьковской области
 Тэги:  рэкет, сбу, харьков
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