В Харькове задержали «криминального авторитета» (видео)
На проспекте Науки произошло задержание «криминального авторитета».
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook представителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрея Рубеля.
Сообщается, что днем 17 января на проспекте Науки в Харькове произошло задержание «криминального авторитета» «Гончарика». Злоумышленник построил свою преступную деятельность на запугивании предпринимателей Харьковщины с целью получения денежных средств. Предприниматели, которые отказывались платить «Гончарику», сталкивались с угрозами физической расправы, порчей имущества и побоями.
Задержание «авторитета» произошло во время передачи 150 тысяч долларов от предпринимателя. Данная сумма являлась лишь частью, которую должен был отдать харьковчанин. Злоумышленник намеривался получить 250 тысяч долларов.
Напомним, в Харькове рецидивист неделю держал тело убитой соседки на балконе, а потом выбросил в пруд.