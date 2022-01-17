17.01.2022 16:40 Евгений Клочко

На Алексеевки тепловики ликвидируют дефект на трубопроводе диаметром 800 мм

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефект на трубопроводе диаметром 800 мм в районе ул. Алексеевская, 30 в Шевченковском районе.

Как сообщили на предприятии, повреждение на трубопроводе, от которого запитана большая часть домов района, возникло сегодня, 17 января, ночью. Учитывая благоприятные погодные условия, бригады предприятия сразу же приступили к устранению дефекта. На время выполнения ремонтных работ теплоснабжение ряда домов было временно прекращено.

По словам технического директора КП «ХТС» Евгения Кауркина, немедленное устранение дефектов на трубопроводе предотвращает возникновение более серьезных аварийных ситуаций.

«Во вторник и среду прогнозируют существенное снижение температуры воздуха до 8-10 градусов мороза, поэтому работы по устранению дефекта ведутся именно сейчас. Маленькие по размеру дефекты, если их срочно не устранять, приводят к более значительным. И тогда нужно в аварийном порядке отключать потребителей, заново заполнять сети в домах. А так уже вечером оказание услуг будет возобновлено», - отметил технический директор.

Напомним, что теплоснабжение и поставка горячей воды части потребителей Шевченковского района были прекращены сегодня, 17 января, в 10:30. Планируется, что предоставление услуг возобновится в 22:30.