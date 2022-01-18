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18.01.2022  11:29   Евгений Клочко

Успеть до заморозков: харьковские тепловики ударными темпами ремонтируют проблемные участки

По прогнозам синоптиков, на Харьков надвигается циклон, который принесет серьезное понижение температуры.

Где в Харькове нет отопления и горячей воды 18 января 2022 года
 
Как сообщает РЕДПОСТ, за время оттепели работники КП "Харьковские тепловые сети" ускоренными темпами проводят работы на проблемных участках магистральных и внутриквартальных сетей, а также занимаются ремонтами внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
 
  • Полтавский шлях, 190/5 и ул. Холдногорская,11 (Устранение дефектов на трубопроводах центрального отопления в жилых домах).
  • ул. Беркоса, 28 А. (Замена задвижки в тепловой камере и 60 м трубопровода СО d 133 мм).
  • Клочковская, 237. (Восстановление теплоизоляции и установка решетки на камеру).
  • пр. Людвига Свободы, 43 (Укладка плит, герметизация стыков, обратная засыпка после проведения ремонтных работ на сетях).
  • ул. Архитекторов, 30, 4 подъезд (Врезка защелки на трубопроводе горячей воды).
  • ЦТП 2 | 15. (Ремонт коренной защелки обратного трубопровода).
  • ул. Героев труда, 38, 38 А. (Раскопка трубопровода для проведения работ по устранению дефекта).
  • МК 5211 А. (Прокладка трубы в ливневку).
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 51. ЦТП 520-1. (Разрыв грунта с последующей заменой дефектного участка трубопровода центрального отопления d 325 мм).
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
Тэги:  хтс, трубы, харьков
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