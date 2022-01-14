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14.01.2022  15:01   Евгений Клочко

Харьковские тепловики начали украшать орнаментом свои коммуникации

На днях во всем городе начали появляться яркие конструкции с украинским орнаментом. На КП "Харьковские тепловые сети" сразу отметили: лишних расходов на такую красоту не нужно. И идея, и дизайн, и исполнение – все за счет своих талантливых мастеров, которые работают на предприятии.

Харьковские тепловики начали украшать орнаментом свои коммуникации
 
Как сообщает РЕДПОСТ, вентиляционные шахты теплотрассы нового образца начали появляться по городу сразу после праздников. Специалисты разработали новую, простую, но более безопасную конструкцию, которая качественно выводит испарение из подземных каналов теплотрассы и таким образом защищает новые трубы от конденсата и коррозии. 
 
Их предшественники старого образца глаз отнюдь не миловали! Кроме того, из-за старой технологической особенности – дверцы, которые легко срывались искателями металла, могли быть опасными.
 
Харьковские тепловики начали украшать орнаментом свои коммуникации
 
"Предыдущие наши старые вентиляционные шахты имели дверцы, ну в основном конечно вандалы ломали и туда могли попасть посторонние лица", - отметил Рауф Мамедов, начальник управления ремонтов КП «ХТС»
 
И смотрится эффектно, и нарисовано не просто так. По словам автора дизайна – начальника участка химзащиты Службы централизованного ремонта оборудования КП «Харьковские тепловые сети» Лилии Сисы – орнамент выбирала из буклетов и опыта собственной семьи. Женщина родом из Полтавской области, а вышивкой у нее занимались все. Даже отец и братья.
 
Для изготовления трафаретов на конструкции орнамент немного упростили, но главные символы украинской вышивки – засеянную ниву и пшеницу увеличили до размеров, которые хорошо различаются в большом формате.
 
Харьковские тепловики начали украшать орнаментом свои коммуникации
 
Благодаря кропотливому труду и фантазии работников предприятия, трубы, уже отслужившие свой срок в подземелье, получили новую жизнь. Сегодня в цехе готовят к монтажу желто-голубые конструкции для Площади Защитников Украины. Как только краска высохнет, они займут свое место в городском ландшафте.
Тэги:  хтс, трубы, харьков
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