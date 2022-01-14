14.01.2022 15:01 Евгений Клочко

Харьковские тепловики начали украшать орнаментом свои коммуникации

На днях во всем городе начали появляться яркие конструкции с украинским орнаментом. На КП "Харьковские тепловые сети" сразу отметили: лишних расходов на такую красоту не нужно. И идея, и дизайн, и исполнение – все за счет своих талантливых мастеров, которые работают на предприятии.

Как сообщает РЕДПОСТ , вентиляционные шахты теплотрассы нового образца начали появляться по городу сразу после праздников. Специалисты разработали новую, простую, но более безопасную конструкцию, которая качественно выводит испарение из подземных каналов теплотрассы и таким образом защищает новые трубы от конденсата и коррозии.

Их предшественники старого образца глаз отнюдь не миловали! Кроме того, из-за старой технологической особенности – дверцы, которые легко срывались искателями металла, могли быть опасными.

"Предыдущие наши старые вентиляционные шахты имели дверцы, ну в основном конечно вандалы ломали и туда могли попасть посторонние лица", - отметил Рауф Мамедов, начальник управления ремонтов КП «ХТС»

И смотрится эффектно, и нарисовано не просто так. По словам автора дизайна – начальника участка химзащиты Службы централизованного ремонта оборудования КП «Харьковские тепловые сети» Лилии Сисы – орнамент выбирала из буклетов и опыта собственной семьи. Женщина родом из Полтавской области, а вышивкой у нее занимались все. Даже отец и братья.

Для изготовления трафаретов на конструкции орнамент немного упростили, но главные символы украинской вышивки – засеянную ниву и пшеницу увеличили до размеров, которые хорошо различаются в большом формате.

Благодаря кропотливому труду и фантазии работников предприятия, трубы, уже отслужившие свой срок в подземелье, получили новую жизнь. Сегодня в цехе готовят к монтажу желто-голубые конструкции для Площади Защитников Украины. Как только краска высохнет, они займут свое место в городском ландшафте.