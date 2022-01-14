14.01.2022 14:45 Виталий Хиневич

В результате хакерской атаки пострадали десятки правительственных сайтов Украины

К расследованию хакерской атаки на сайты страны подключились международные партнеры.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Сообщается, что хакерская атака, которая произошла 14 января, является самой значительной за последние четыре года. По предварительным данным, пострадали от рук злоумышленников около 70 правительственных сайтов страны.

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По словам заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жора, пока неизвестно, кто может быть причастен к кибератакам. Также отмечается, что контент сайтов не был изменен, утечка персональных данных не произошла.

Напомним, утром 14 января были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникает при попытке зайти на портал "Дія".