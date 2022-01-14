В Харькове горел балкон в жилой многоэтажке

Пожар на балконе 12-ти этажного жилого дома произошел в Индустриальном районе Харькова.
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Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Старый Новый год в Харькове будет пасмурным, а усиление скорости ветра до 15-24 м/с днем и 25-30 м/с вечером соответствуют II-му, оранжевому, уровню опасности.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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