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14.01.2022  14:28   Евгений Клочко

В Харькове горел балкон в жилой многоэтажке

Пожар на балконе 12-ти этажного жилого дома произошел в Индустриальном районе Харькова.

Пожар Харьков: в харьковской многоэтажке сгорел балкон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области. Пожар  произошел 14 января утром 12-ти этажном жилом доме по ул. Библика, 1-б.
 
По информации пожарных, огнем был охвачен балкон квартиры, где горели домашние вещи и пластиковая обшивка балкона. 
 
Пожар Харьков: в харьковской многоэтажке сгорел балкон
 
На полную ликвидацию возгорания спасателям понадобилось около получаса.
 
На данный момент причина пожара устанавливается.
 
Ранее сообщалось,что в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18 произошел пожар. На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи.
 
Тэги:  пожар, харьков
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