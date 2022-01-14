14.01.2022 14:10 Дмитрий Колоней
В харьковскую психиатрическую лечебницу нагрянули с проверкой
Участники рейда проверяли уровень охраны труда в больнице.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Госслужбу Украины по вопросам труда, идет плановая проверка соблюдения требований законодательства по вопросам охраны и гигиены Областно клинической психиатрической больницы №3"
Комиссией проверяется:
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организация проведения обучения;
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проверка знаний по вопросам охраны труда;
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своевременное проведение экспертных обследований и технических осмотров;
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безопасная эксплуатация и ремонт (техническое обслуживание) оборудования, задействованного в выполнении технологических процессов по оказанию медицинских услуг, являющихся ключевыми факторами предупреждения производственного травматизма;
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проведение декларирования и получения разрешений на применение и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
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рассмотрены причины инфицирования медицинских работников по результатам анализа завершенных расследований острых профессиональных заболеваний.
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