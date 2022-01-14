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14.01.2022  14:10   Дмитрий Колоней

В харьковскую психиатрическую лечебницу нагрянули с проверкой

Участники рейда проверяли уровень охраны труда в больнице.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госслужбу Украины по вопросам труда, идет плановая проверка соблюдения требований законодательства по вопросам охраны и гигиены Областно клинической психиатрической больницы №3" 
 
 
Комиссией проверяется:
  1. организация проведения обучения;
  2. проверка знаний по вопросам охраны труда;
  3. своевременное проведение экспертных обследований и технических осмотров;
  4. безопасная эксплуатация и ремонт (техническое обслуживание) оборудования, задействованного в выполнении технологических процессов по оказанию медицинских услуг, являющихся ключевыми факторами предупреждения производственного травматизма;
  5. проведение декларирования и получения разрешений на применение и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности; 
  6. рассмотрены причины инфицирования медицинских работников по результатам анализа завершенных расследований острых профессиональных заболеваний. 
Напомним, ранее мы писали о нарушениях карантина и проверке силовиками 1500 объектов
 

 

Источник:   Госслужба Украины по вопросам труда
 Тэги:  проверка, психбольница, харьков
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