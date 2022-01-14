14.01.2022 14:00 Виталий Хиневич

Харьковские медики километр транспортировали на тачке мужчину с переломом ноги

Несмотря на сложные погодные условия, медики оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что бригада сокрой помощи № 302, несмотря на морозный ветер и гололед, прошла километр дороги в поисках человека, который нуждался в их помощи. Пациент не смог сообщить точные координаты своего местонахождения.

Во время осмотра гражданина медики предварительно диагностировали закрытый перелом голени и растяжение связок. Ввиду того, что человек не смог самостоятельно идти, бригаде сокрой помощи пришлось транспортировать больного до спецмашины при помощи тачки.

Автомобиль медиков не смог приехать к месту обнаружения человека из-за плохого дорожного покрытия.

Напомним, ранее на Харьковщине медики спасли мужчину , у которого остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией.