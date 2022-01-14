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14.01.2022  14:00   Виталий Хиневич

Харьковские медики километр транспортировали на тачке мужчину с переломом ноги

Несмотря на сложные погодные условия, медики оказали необходимую медицинскую помощь.

Медики Харьковщины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что бригада сокрой помощи № 302, несмотря на морозный ветер и гололед, прошла километр дороги в поисках человека, который нуждался в их помощи. Пациент не смог сообщить точные координаты своего местонахождения.
 
Во время осмотра гражданина медики предварительно диагностировали закрытый перелом голени и растяжение связок. Ввиду того, что человек не смог самостоятельно идти, бригаде сокрой помощи пришлось транспортировать больного до спецмашины при помощи тачки.
 
Медики Харьковщины
 
Автомобиль медиков не смог приехать к месту обнаружения человека из-за плохого дорожного покрытия. 
 
Напомним, ранее на Харьковщине медики спасли мужчину, у которого остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медицина, здоровье, харьков
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