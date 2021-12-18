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18.12.2021  18:45   Анжелика Демидова

Остановилось сердце: на Харьковщине медики спасли мужчину

Бригада Экстренной медицинской помощи № 1201 в составе фельдшера Наталии Величко, младшей медицинской сестры Натальи Купиной и водителя Олега Бахмета, вернули к жизни жителя Великобурлукского района.

Медики спасли жизнь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицины и катастроф Харьковской области. 
 
Отмечается, что по номеру "103"  около 10:05 18 декабря поступил экстренный вызов относительно сердечной недостаточности у 84-летнего мужчины.
 
Во время госпитализации у больного остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией. Медики дважды прибегали к реанимационным мероприятиям.
 
 
Их усилия не были напрасными, сердечно-лёгочная деятельность больного была возобновлена, сердце заработало. После чего пенсионера в срочном порядке доставили в медучреждение.
 
Напомним, в ближайшие дни Харьковщина будет находиться во власти циклона, который повлечет за собой колебания атмосферного давления. Метеочувствительные люди могут страдать головными болями, учащенным сердцебиением и испытывать слабость.
 
Источник:   Центр экстренной медицины и катастроф Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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