18.12.2021 18:45 Анжелика Демидова

Остановилось сердце: на Харьковщине медики спасли мужчину

Бригада Экстренной медицинской помощи № 1201 в составе фельдшера Наталии Величко, младшей медицинской сестры Натальи Купиной и водителя Олега Бахмета, вернули к жизни жителя Великобурлукского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицины и катастроф Харьковской области.

Отмечается, что по номеру "103" около 10:05 18 декабря поступил экстренный вызов относительно сердечной недостаточности у 84-летнего мужчины.

Во время госпитализации у больного остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией. Медики дважды прибегали к реанимационным мероприятиям.

Их усилия не были напрасными, сердечно-лёгочная деятельность больного была возобновлена, сердце заработало. После чего пенсионера в срочном порядке доставили в медучреждение.

Напомним, в ближайшие дни Харьковщина будет находиться во власти циклона , который повлечет за собой колебания атмосферного давления. Метеочувствительные люди могут страдать головными болями, учащенным сердцебиением и испытывать слабость.