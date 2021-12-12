12.12.2021 19:33 Анжелика Демидова

Успели вовремя: медики скорой помогли родиться маленькой харьковчанке

Бригада медиков "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" вовремя подоспела на вызов к беременной женщине, когда у неё начались роды, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, с ссылкой на информацию Центра.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Медбригада, в составе врача Андрея Дымшакова, фельдшера Светланы Ситченко и водителя Виктора Ильченко, стала главным помощником при рождении ребенка. В результате сегодня, 12 декабря, в 8.15 утра в семье харьковчан появилась девочка, весом 2500 г, ростом 48 см, 7-8 баллов по шкале Апгар. После предоставления акуршерской помощи маму вместе с новорожденной малышкой доставили в медучреждение.

Медики поздравляют семью с пополнением.

А руководство ЦЭМП благодарит бригаду ЭМП 211 за профессиональную и слаженную работу.

Кроме того, две бригады Центра спасли ещё двух человек. Так, в Изюме употребление алкогольных напитков стало причиной клинической смерти 50-летнего мужчины. По прибытию на место бригада ЭМП 1903 провела реанимационные мероприятия и тем самым не дала мужчине умереть, в последствие он был доставлен в больницу.

Вовремя оказанная реанимация помогла спасти и 42-летнего мужчину, который впал в состояние клинической смерти после употребления неизвестных наркотических веществ. Профессиональная помощь бригады ЭМП 801, которая обслуживала этот экстренный вызов в одном из садовых товариществ Харьковского района, вернула мужчину к жизни.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Харькове месяц разыскиваются родственники харьковчанки, находящейся в неотложке.