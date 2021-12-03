03.12.2021 17:45 Анжелика Демидова

Медики посреди дороги приняли роды у харьковчанки (фото)

У женщины прямо во время транспортировки в больницу начались роды, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию областного "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Вызов по поводу родов поступил в службу "103" 3 декабря в 09:34 утра и уже через четыре минуты бригада неотложной медицинской помощи прибыла на место вызова. Врачи в экстренном порядке взялись доставить роженицу в больницу. Но во время транспортировки у женщины начался второй этап родов. Медики не стали рисковать, остановили автомобиль и тут же стали оказывать акушерскую помощь.

Благодаря слаженным действиям на свет появился здоровый мальчик с весом 2800 грамм, ростом 49 см, 8-9 баллов по шкале Апгар. Мальчуган, говорят медики, сразу закричал, таким образом поприветствовав своих спасателей. После осмотра роженицу с новорожденным доставили в больницу.

Работники центра гордятся своими коллегами бригадой №2311 в составе фельдшера Риты Сухомлин, медсестры Светланы Труманидзе и водителя Сергея Дрозденко.

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