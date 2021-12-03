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03.12.2021  17:45   Анжелика Демидова

Медики посреди дороги приняли роды у харьковчанки (фото)

У женщины прямо во время транспортировки в больницу начались роды, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию областного "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Бригада скорой помощи приняла роды посреди дороги. Новости Харькова
 
Вызов по поводу родов поступил в службу "103" 3 декабря в 09:34 утра и уже через четыре минуты бригада неотложной медицинской помощи прибыла на место вызова. Врачи в экстренном порядке взялись доставить роженицу в больницу. Но во время транспортировки у женщины начался второй этап родов. Медики не стали рисковать, остановили автомобиль  и тут же стали оказывать акушерскую помощь.
 
Бригада скорой помощи приняла роды посреди дороги. Новости Харькова
 
Благодаря слаженным действиям на свет появился здоровый мальчик с весом 2800 грамм, ростом 49 см, 8-9 баллов по шкале Апгар. Мальчуган, говорят медики, сразу закричал, таким образом поприветствовав своих спасателей. После осмотра роженицу с новорожденным доставили в больницу.
 
Работники центра гордятся своими коллегами бригадой №2311 в составе фельдшера Риты Сухомлин, медсестры Светланы Труманидзе и водителя Сергея Дрозденко.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, роды, харьков
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