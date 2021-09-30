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30.09.2021  13:10   Рита Парфенова

Коронавирусного больного вернули к жизни после клинической смерти врачи скорой в Харькове (фото)

Реанимацию на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.

ЭМП 401 врач Александр Лиска, фельдшер Владимир Венцель, водитель Борис Адаменко

В первые часы 30 сентября жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Ночью поступил вызов к харьковчанину, больному коронавирусом, в связи с ухудшением состояния его здоровья. Когда медики прибыли к больному, у него наступила клиническая смерть. Рееанимацию проводили две бригады скорой помощи: ЭМП 401 в составе врача Александра Лиски, фельдшера Владимира Венцеля и водителя Бориса Адаменко, а также бригады ЭМП 402 в составе фельдшера Сергея Шишкина, фельдшера Анастасии Третьяковой и водителя Антона Серикова.

Благодаря слаженным действиям медиков больного удалось вернуть к жизни.

Ранее мы писали об успешной реанимации во время госпитализации в больницу пенсионера с коронавирусной болезнью.

ЭМП 402 фельдшер Сергей Шишкин, фельдшер Анастасия Третьякова и водитель Антон Сериков

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, реанимация, коронавирус, харьков
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