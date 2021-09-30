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30.09.2021  13:25   Виталий Хиневич

Полиция устанавливает личность погибшего в ДТП на Харьковщине

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.

В Харьковской области произошло смертельное ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что трагедия произошла 29 сентября около 19:30 на автомобильной трассе «Харьков-Перещепино». Автомобиль марки «Audi А4», за рулем которого находился 38-летний мужчина, допустил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте аварии. Гражданин, который управлял транспортным средством, сразу сообщил в полицию о случившемся. 
 
Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского районного.
 
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Напомним, по улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, дтп, смерть
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