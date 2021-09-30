30.09.2021 13:25 Виталий Хиневич
Полиция устанавливает личность погибшего в ДТП на Харьковщине
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что трагедия произошла 29 сентября около 19:30 на автомобильной трассе «Харьков-Перещепино». Автомобиль марки «Audi А4», за рулем которого находился 38-летний мужчина, допустил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте аварии. Гражданин, который управлял транспортным средством, сразу сообщил в полицию о случившемся.
Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского районного.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, по улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил
девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
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