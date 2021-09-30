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30.09.2021  14:21   Рита Парфенова

В Харькове котят выбросили на асфальт из окна 16-этажки

Убийц животных ищет полиция.

Неизвестные выбросили котят из окна 16-этажки в Харькове

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию, в Основянском районе Харькова неизвестные убили двух котов. Животных выбросили около одиннадцати часов вечера 28 сентября из окна верхних этажей шестнадцатиэтажки по улице Грозненской, 29.

На следующий день председатель ОСМД, расположенного по этому адресу, сообщил о происшествии правоохранителям. На место выезжали оперативники, опросили жильцов и свидетелей.

О произошедшем сообщили в социальных сетях. По словам очевидцев, котят бросали из окна специально – тельца животных лежали на асфальте в метрах восьми от дома.

По факту жестокого обращения с животными правоохранители открыли уголовное производство по статье 229, часть 1 Уголовного Кодекса.

Сейчас полиция устанавливает личность того или тех, кто расправился с животными.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове расправились с пятью щенками. Их выбросили с балкона на улице Полтавский шлях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  животное, убийство, харьков, жестокое обращение
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