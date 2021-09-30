30.09.2021 14:40 Евгений Клочко

В Харькове пройдет фестиваль "Октоберфест": программа праздника

Традиционный фестиваль баварской традиционной культуры «Октоберфест» стартует 1 октября в центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Фестиваль баварских традиций "Октоберфест", который переносили из-за непогоды, наконец-то состоится. Традиционно он пройдёт в парке Горького. На три дня с 1 по 3 октября весь парк превратится в настоящую ярмарку. По словам организаторов, гости праздника смогут попробовать немецкие блюда - мюнхенские сосиски и кренделя, а также 10 разновидностей пенных напитков. А в центре парка будет сооружена целая площадка специально для тостов, песен и конкурсов.

"Этот праздник популярен во всём мире и Харьков не стал исключением. Мы его проводили уже несколько раз и убедились, что харьковчанам "Октоберфест" по душе. Надеемся, что и в этот раз всё так же пройдёт на высшем уровне. Мы долго и скрупулёзно готовились", - сказал пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко.

Фестиваль традиционный, однако каждый год есть своя изюминка.

"Если говорить про изюминки, то каждый год мы стараемся что-то новое добавить, насколько это возможно в традиционном празднике. Например, в этом году опять же традиционные поросячьи бега будут несколько в другом формате, у участников будут особые задания, которые требуется выполнить, чтобы победить в этом конкурсе. Но, тем не менее, традиционные Король и Фраубрут - эти конкурсы никуда не денутся, мы будем выбирать их в субботу и воскресенье.

И лучшие из лучших поборются за призы, которые мы подготовили. Ну и, конечно, дискотека с микс-хитами и огненным шоу", - сообщил Андрей Кравченко.

И так три дня посетителей парка ждёт неимоверная развлекательная программа с выступлениями танцевальных и вокальных коллективов и конкурсами. Одним словом, скучать не придётся, каждый найдёт развлечения по душе. Желающие смогут не только посмотреть и послушать, но обучиться баварским танцам, разучить песни, тосты и посоревноваться на скорость в поедании сосисок. Вот только детям после 18:00 на фестивале можно будет находится только в сопровождение взрослых.

Программа мероприятий фестиваля "Октоберфест"

ДЕНЬ 1

17.00 - 17.45 Мини диско «Баварские танцы»

18.00 - 18.30 Концерт квартета "Folk classic band"

18.30 - 19.00 Конкурс «Мюнхенские гонки»

19.00 - 19.30 Концерт квартета "Folk classic band"

19.30 - 20.00 Конкурсная тематическая программа «Das ist Oktoberfest»

20.00 - 20.30 Концерт квартета "Folk classic band"

20.30 - 21.00 Звучит тематическая музыка

Средневековая площадь.

10.00 - 22.00 Ярмарка «Октоберфест»

ДЕНЬ 2

11.30 - 12.00 Мини диско «Баварские танцы»

13.00 - 14.00 Научное шоу

14.00 - 15.00 Музыкальный квартет «Bier fest»

16.00 - 17.00 Большое танцевальное шоу «Das ist Salsa»

17.30 - 18.00 Концерт группы «Croissant Band»

18.30 - 19.00 Концерт группы «Croissant Band»

19.00 - 19.30 Конкурсная тематическая программа «Гонки поросят»

19.30 - 20.00 Концерт группы «Croissant Band»

20.00 - 22.00 Выборы короля и королевы Октоберфеста. Молодежная дискотека с огненными эффектами

Средневековая площадь

10.00 - 22.00 Ярмарка «Октоберфест»

15.00 - 16.00 Квартет "Уличные музыканты"

17.00 - 17.30 Конкурсная тематическая программа «Мюнхенские соревнования»

18.00 - 18.30 Конкурсная тематическая программа «Das ist Oktoberfest»

Центральная аллея

12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату

13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"

15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

Детский парк

12.00 - 13.00 Детская танцевальная программа

15.00 - 16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями

Дикий запад

18.00 - 21.30 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 - 19.00 Гончарная мастерская

13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

Ретро парк

15.00 - 19.00 Танцевальный вечер

17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»



ДЕНЬ 3

Главная сцена

12.00 - 13.00 Мини диско «Баварские танцы»

13.00 - 14.00 Научное шоу

14.00 - 15.00 Музыкальный квартет «Bier Fest»

16.00 - 17.00 Большое танцевальное шоу «Das ist Salsa»

17.30 - 18.00 Концерт группы «Croissant Band»

18.30 - 19.00 Концерт группы «Croissant Band»

19.00 - 19.30 Конкурсная тематическая программа «Ich liebe Oktoberfest»

19.30 - 20.00 Концерт группы «Croissant Band»

20.00 - 22.00 Выборы короля и королевы Октоберфеста. Молодежная дискотека с огненными эффектами

Средневековая площадь

10.00 - 22.00 Ярмарка «Октоберфест»

15.00 - 16.00 Квартет "Уличные музыканты"

17.00 - 17.30 Конкурсная тематическая программа «Гонки поросят»

18.00 - 18.30 Конкурсная тематическая программа «Das ist Octoberfest»

Центральная аллея

12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату

13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"

15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

Детский парк

12.00 - 13.00 Детская танцевальная программа

15.00 - 16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями

Логово Билли Кида

12.00 - 19.00 Гончарная мастерская

13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

Ретро парк

15.00 - 19.00 Танцевальный вечер

17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

Напомним, 2-3 октября в СК "Локомотив" откроется выставка кошек RUI. Мероприятие пройдет при поддержке клуба любителей кошек "Свійські Леви" и международной организации ROLANDUS UNION INTERNATIONAL.