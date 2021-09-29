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29.09.2021  09:52   Евгений Клочко

В Харькове пройдет выставка кошек RUI

Выставка кошек RUI в Харькове пройдет с 2 по 3 октября 2021 года.

Выставка кошек RUI в Харькове
 
Как сообщают организаторы, данное  мероприятие пройдет при поддержке клуба любителей кошек "Свійські Леви" и международной организации ROLANDUS UNION INTERNATIONAL.
 
Международная Ассоциация Любителей Кошек Rolandus Union International (МАЛК RUI) зарегистрирована как международная общественная организация.  МАЛК RUI объединяет вокруг себя заводчиков, клубы и ассоциации, заинтересованные в использовании лучших традиций и наработок мировой фелинологии.
 
RUI Cat Show проходит в рамках XXV Открытого Чемпионата Украины, сезона 2021-2022 и состоится 2 - 3 октября 2021 в городе Харькове.
 
Организаторы приглашают всех владельцев и заводчиков, независимо от системной и клубной принадлежности, а также просто любителей мяукающих.
 
Цена входного билета для посетителей мероприятия составит 70 грн (взрослый билет) и 30 грн (льготный – дети до 16 лет, пенсионеры, люди с особыми потребностями, участники боевых действий и т.п.).
Для детей до 6 лет вход свободный.
 
На выставке открыты все выставочные классы. Класс котят - с 3-х до 8-и месяцев. Классы Чемпионата - с 8-ми месяцев.  Чтобы зарегистрироваться на выставку необходимо предоставить заполненную заявку участника и ксерокопию родословной животного.
 
Также на мероприятии посетителей возрастом с 12 до 17 лет организаторы обещают порадовать анимацией и аквагримом.
 
Дата: 2-3 октября
Стоимость: 70 грн взрослый, 30 грн льготный
Адрес: СК Локомотив, ул.  Б. Панасовская 90.
Контакты: тел.  068-300-13-93
 
Тэги:  кошки, харьков
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