29.09.2021 09:52 Евгений Клочко
В Харькове пройдет выставка кошек RUI
Выставка кошек RUI в Харькове пройдет с 2 по 3 октября 2021 года.
Как сообщают организаторы, данное мероприятие пройдет при поддержке клуба любителей кошек "Свійські Леви" и международной организации ROLANDUS UNION INTERNATIONAL.
Международная Ассоциация Любителей Кошек Rolandus Union International (МАЛК RUI) зарегистрирована как международная общественная организация. МАЛК RUI объединяет вокруг себя заводчиков, клубы и ассоциации, заинтересованные в использовании лучших традиций и наработок мировой фелинологии.
RUI Cat Show проходит в рамках XXV Открытого Чемпионата Украины, сезона 2021-2022 и состоится 2 - 3 октября 2021 в городе Харькове.
Организаторы приглашают всех владельцев и заводчиков, независимо от системной и клубной принадлежности, а также просто любителей мяукающих.
Цена входного билета для посетителей мероприятия составит 70 грн (взрослый билет) и 30 грн (льготный – дети до 16 лет, пенсионеры, люди с особыми потребностями, участники боевых действий и т.п.).
Для детей до 6 лет вход свободный.
На выставке открыты все выставочные классы. Класс котят - с 3-х до 8-и месяцев. Классы Чемпионата - с 8-ми месяцев. Чтобы зарегистрироваться на выставку необходимо предоставить заполненную заявку участника и ксерокопию родословной животного.
Также на мероприятии посетителей возрастом с 12 до 17 лет организаторы обещают порадовать анимацией и аквагримом.
Дата: 2-3 октября
Стоимость: 70 грн взрослый, 30 грн льготный
Адрес: СК Локомотив, ул. Б. Панасовская 90.
Контакты: тел. 068-300-13-93
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